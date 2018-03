Horóscopo 2018 del amor y sexo de hoy 30 de marzo

A todo el mundo le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros según tu signo cada día del año.



ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Con orden y la ayuda de tu pareja, podrás lograr lo que te propones. Pose del día: De lado. Prueba esta posición si eres de las que les cuesta trabajo llegar al orgasmo. Acuéstate en la cama y toma tus muslos alzando las piernas hasta formar una V.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Lo que uno dice y uno hace debe tener relación, comprueba tu integridad y la de tu pareja. Pose del día: La sirena. Por ejemplo, tienes que acostarte en una superficie alta como puede ser la mesa. Junta las piernas y levántalas para que queden perpendiculares al techo.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

No te atormentes, eres una persona fácil de amar, no busques cambiar cada detalle de ti. Pose del día: La cruz noruega. La mujer está tumbada sobre su espalda, una de sus piernas estiradas y la otra doblada. Él sentado sobre la pierna estirada de su pareja con una de las suyas por debajo del muslo.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Un abrazo o un pequeño detalle mostrará mucho más tu amor que mil palabras. La pose del día: La araña. Siéntese en ambos en la cama mirándose uno frente al otro, con las piernas abiertas. Júntense y gocen de lo lindo.

LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Establece límites y responsabilidades. Pero cada cierto tiempo revísalas de ser necesario. Tu pose del día: La silla. El hombre está sentado en una silla y la mujer encima, es ella la que lleva el movimiento levantándose y sentándose.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Podrás ayudar a tu pareja a sobrellevar una difícil situación social. Pose del día: Con la pierna arriba. Acuéstense de lado frente a frente, luego deslízate hacia abajo hasta que llegues a la altura de su pene. Esta posición es perfecta para darle placer a tu pareja sin cansar tu cuello y rodillas.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

No temas organizar tus salidas con tu pareja, no significa que se perderá la magia. Tu pose del día: El cocinero. Debes de poner a tu pareja sobre un repostero o mueble similar. Luego separarle las piernas y penetrarla cuidadosamente. Procurara que el ambiente donde desarrolle el coito sea saludable e higiénico.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Hoy es un buen día para ser detallista y hacer las cosas minuciosamente. Pose del día: Perro mirando hacia abajo. Abre tus piernas lo más que puedas para dejar que él te pueda penetrar mucho más profundo. Puedes doblar tus rodillas o mantenerlas firmes, depende de tu flexibilidad.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Tengan algo más de orden y estructuren sus actividades juntos. Pose del día: El puente de madera. Se tumbará de espaldas e irá adoptando poco a poco la postura de la imagen. Su pareja deberá sentarse con mucho cuidado y delicadeza.

CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Cuidado con el presupuesto. Gasten menos y sean más austeros. La pose del día: La milhojas. El hombre está acostado boca arriba, la mujer se tumba sobre él con las piernas ligeramente abiertas. Entonces empieza a deslizarse sobre él con movimientos suaves de todo el cuerpo, adelante, atrás.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

No hay lugar como el hogar. Tu y tu pareja tendrán un gran momento juntos en casa. Tu pose del día: El picoteo. El hombre está sentado ligeramente de lado, y entonces se apoya en un brazo mientras presiona una rodilla contra el suelo. La mujer se frota contra su sexo dándole la espalda.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Presta atención a la parte física de tu relación con tu pareja. Tu pose del día: El ascensor. Dile que se arrodille frente a ti haciendo sexo oral. Empieza con movimientos suaves y lentos y termina con movimientos rápidos mientras acaricias su pecho y piernas.