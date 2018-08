Horóscopo 2018 del amor y sexo de hoy 4 de agosto

A más de uno le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros para hoy sábado 4 de agosto.



ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Te sientes bastante salvaje así que aprovecha el momento. La pose del día: El misionero, la posición más cómoda para ambos, esta postura permite llegar a un nivel íntimo de cercanía emocional, algo también necesario para las mujeres.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

La energía positiva te rodea y hará que todo lo veas brillante. La pose del día: Túmbate con la cabeza y los hombros en el suelo, mantén los pies sobre la cama y dile a ella que se suba encima.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Su pareja no puede saber lo que deseas si no lo dices. La pose del día: La posición de 'El Escalador' te permitirá exhibir tu abdominales mientras la penetras en una posición más o menos clásica, pero recuerda hacerlo de manera rápida y controla tu respiración, siempre.





CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Tú y tu pareja está operando a velocidades diferentes en la actualidad. La pose del día: Tienen que estar tumbados frente a frente para poner en práctica esta posición. Dile que doble sus piernas y las extienda hacía ti. A continuación, entrecruza las tuyas con las suyas y penétrala lentamente.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Hoy es uno de esos días que debes dedicarle a tu pareja. La pose del día: 'El Gato'. La única diferencia respecto a 'El Misionero' es que tu cuerpo se encuentra un poco más elevado. Te darás cuenta de que tu pecho se encuentra mucho más cerca de sus hombros.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Comparte tu buena voluntad con tu pareja. La pose del día: Colóquese detrás de ella, sepárele un poco las piernas y penétrela mientras le agarra los senos y le besa la nuca.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Hoy tu pareja te pedirá que le de toda tu atención. La pose del día: Ambos deben de estar de pie, levante una pierna de su pareja y penétrela suave, mientras ella o toma del cuello.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Deja que tu pareja decida algunas cosas de tu relación. La pose del día: Pon a tu pareja en cuatro y penétrala, mientras el tocas sus nalgas. Además de ser una posición muy estimulante también es práctica. Si es que ella desea puedes darles palmaditas en las nalgas.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Muestre en todo momento el amor que siente por su pareja. La pose del día: Pónganse en la posición de flor de loto, y que su pareja también lo haga, peor encima de sus piernas, la penetración será muy placentera y espiritual.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Pensar en esto una vez más podría confundir la cuestión. La pose del día: El hombre sentado ligeramente de lado, entonces se apoya en un brazo mientras presiona una rodilla contra el suelo. La mujer se frota contra su sexo dándole la espalda.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Si usted tiene una idea bastante buena de los próximos pasos a seguir, hable ahora. La pose del día: La mujer se apoya sobre sus brazos, apoyada sobre el vientre con una pierna plegada. El hombre, sobre ella, se apoya sobre sus brazos en tensión penetrándola en un vaivén.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Tu novia quiere que hagas lo que te hace feliz. La pose del día: El hombre y la mujer están erguidos de pie, las nalgas y la pelvis están firmemente apretados. Ella le da la espalda. Él con los brazos estirados y empieza la penetración.