Horóscopo 2018 del amor y sexo de hoy 8 de agosto

A más de uno le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros para hoy miércoles 8 de agosto.



ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Es momento de dejar las cosas claras con su pareja. Tu pose del día: El bailarín. Ambos deben de estar de pie, levante una pierna de su pareja y penétrela suave, mientras ella o toma del cuello.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Tu ética de trabajo inspira a tus compañeros, pero tu pareja va a pedir que ayudes a su empresa. Tu pose del día: La silla. El hombre está sentado en una silla y la mujer encima, es ella la que lleva el movimiento levantándose y sentándose.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

El trabajo forzado suena como una alegría en estos momentos. Tu pose del día: La montaña mágica. Primero se construye una montaña de cojines en el suelo. La mujer se deja caer en este montón con el tronco hacia adelante. Ella se abraza a las almohadas, mientras él la abraza por detrás.





CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Es hora que te pongas a descansar para que regreses con fuerza a realizar a tus proyectos. Pose del día: Con la pierna arriba. Acuéstense de lado frente a frente, luego deslízate hacia abajo hasta que llegues a la altura de su pene. Esta posición es perfecta para darle placer a tu pareja sin cansar tu cuello y rodillas.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Gracias a que te abres a nuevas opciones, acabas de descubrir que tu relación puede salir de la rutina. Pose del día: El sabueso. Tienes que ponerte a cuatro patas, pero esta vez tienes que apoyarte sobre tus antebrazos, arquear la espalda y subir el trasero para que tu pareja pueda acoplarse.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Actúa de manera positiva y todo te irá bien. Pose del día: La 69. Lo bueno de esta postura es que te permite controlar la intensidad de la estimulación oral de su clítoris. Si se pone arriba, lo tendrá mucho más fácil hacer magia en la zona del perineo.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Tomate un tiempo para explicar a tu pareja sobre lo que te está pasando. Pose del día: El escalador. Saben que un hombre con fuertes abdominales va a ser un duro contendiente en la cama. La posición de El Escalador te permitirá exhibir tus músculos abdominales.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Si tú y tu pareja han sobrecargado su horario, buscar la flexibilidad es una buena solución para que no se alejen. Pose del día: Vinyasa. Recuéstate en tu espalda con las piernas en forma de mariposa, bien abiertas y pegadas al piso. Deja que él te tome de la cadera y haga lo suyo.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Tienes que comprometerte a cambiar algunas cosas para que tu relación continúe. Pose del día: La pacífica. Acuéstate en tu espalda y deja que él se ponga de rodillas arriba de tu cabeza, con sus rodillas tocando tus hombros. Levanta las piernas y abraza su cadera.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Experiencias complicadas pueden hacerte dudar, pero a la vez te volverán más fuerte. Pose del día: De lado. Prueba esta posición si eres de las que les cuesta trabajo llegar al orgasmo. Acuéstate en la cama y toma tus muslos alzando las piernas hasta formar una V.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Cuanto más cerca este de su pareja, más descubrirá sobre cómo es usted. Pose del día: Viva la reina Es una posición súper hot que además te permite tener el control del ángulo y la presión que deseas. También te permite tener algo de estimulación anal.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Las estrellas estimulan tu trabajo, en especial cuando se trata de tu relación. Pose del día: El ascensor. Dile que se arrodille frente a ti, que te cubra el pene con su boca y te rodee el glande con sus labios. El movimiento de su boca a lo largo del pene resultará muy excitante.