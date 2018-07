Todo el mundo quiere pensar que hoy va a tener suerte en el sexo, sin embargo, según el horóscopo no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros según tu signo cada día del año.





ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Gran día para planear un viaje juntos. Muéstrale a tu pareja lo que se está perdiendo y anímalo. Pose del día: La cuchara. Aunque no permite un contacto visual, ésta posición no las hará dudar. Es una postura que permite el máximo contacto, y no exige demasiado esfuerzo, puesto que ambos están tumbados. Pose del día:



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Hoy te faltarán emociones. Resiste, y verás que dentro de poco volverán. Pose del día: El barco de vela. En la posición del barco de vela. Él hombre se arrodilla al borde de la cama. La mujer que se encuentra tumbada de espaldas. Él eleva ligeramente las piernas de ella manteniéndola por los tobillos.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Es momento de asistir a un evento cultural con tu pareja, como un concierto u obra de teatro. Pose del día: La milhojas El hombre está acostado boca arriba, la mujer se tumba sobre él con las piernas ligeramente abiertas. Entonces empieza a deslizarse sobre él con movimientos suaves de todo el cuerpo, adelante, atrás.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Hoy deberás tener paciencia con tu pareja y tomar las cosas con calma. La pose del día: La sirena. Por ejemplo, tienes que acostarte en una superficie alta como puede ser la mesa. Junta las piernas y levántalas para que queden perpendiculares al techo.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

El romance está en el aire, no temas demostrarlo con detalles para con tu pareja. Pose del día: 69 – Misionero. Doble pose, doble placer. Son muy sencillas, la primera estimula sus genitales, y la otra hará que tengan un coito muy placentero para ambos.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Hoy te será difícil distinguir los sueños de la realidad, pero no estarás confundida en el amor. Pose del día:El pájaro prisionero. Permite una buena estimulación del punto G. El hombre debe presionar las rodillas de su pareja, una contra otra.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Siéntate con tu pareja y tengan esa conversación que parecía difícil, hoy podrán hablar con tranquilidad. Pose del día: La araña Siéntese en ambos en la cama mirándose uno frente al otro, con las piernas abiertas. Júntense y gocen de lo lindo.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Vas a tener que negociar y ceder, pero más adelante podrás recuperar lo perdido. Pose del día: Abrazados. Podrás mantener el contacto visual y emocional con tu pareja a la vez que controlar el ritmo y la profundidad de la penetración.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Préstale atención a tu pareja, hoy te necesita mucho. La pose del día: La V erótica. La mujer se sienta al borde de una mesa. Él se pone delante de ella con las piernas ligeramente dobladas, y le da un impulso cogiéndola por el glúteo.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Hoy tu pareja estará en una buena posición para ayudarte, así que no temas pedirle consejo. Pose del día: La plancha. Penetrándola por detrás, la penetración será mucho más profunda de lo que suele serlo y, además, también le estimularás el cuello uterino.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Relájense y corrijan ese problema que los fastidia desde hace un tiempo. Pose del día: Sexo oral la silla de la reina.También es conocida como Facesitting, esta posición en el cosiste en que la mujer se siente en la cara del hombre, mientras él la sostiene de la cadera firmemente.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Tendrás problemas y complicaciones, pero juntos lograrán superarlos. Pose del día: Pies en la tierra. El hombre y la mujer están erguidos de pie, las nalgas y la pelvis están firmemente apretados. Ella le da la espalda. Él, con los brazos estirados y empieza la penetración.