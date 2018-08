Horóscopo 2018 del amor y sexo de hoy domingo 26 de agosto

A más de uno le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros para hoy domingo 26 de agosto.



ARIES: (20 MAR- 19 ABR) - “Tu vida sexual está decayendo, debido a la pornografía que ves. Recuerda que todas las escenas son armadas. Solo es sexo uy mucho esfuerzo físico. Copiando eso harás que tu pareja también se frustre y no quiera hacer el amor. Si deseas imitar alguna de las cosas que vez, primero consultadlo consúltalo con tu pareja. Pose del día: El perrito. La postura del perrito es un clásico para conseguir el orgasmo que funciona muy bien. No solo es muy placentero para ti sino también lo será para tu chico.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY) - “Desconfiado tauro, tus instintos no mienten, tu pareja te es infiel con su antigua novia. No pierdas tiempo, inicia una relación con tu compañero de trabajo, que hace mucho tiempo te conoce muy bien y ruega por una oportunidad en tu vida ¡Dásela! Pose del día: El sabueso. Tienes que ponerte a cuatro patas, pero esta vez tienes que apoyarte sobre tus antebrazos, arquear la espalda y subir el trasero para que tu pareja pueda acoplarse.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN) - “Atrevido géminis para que regrese la pasión a tu relación prueba tener sexo delante de un espejo. Además como mujer sabes que tienes ramas para que tu hombre quede satisfecho en la cama. Cumple tus fantasías y verás que estará a tus pies. Pose del día: El ventilador. En este caso, el chico penetra a la mujer por detrás, controlando el movimiento y acariciando el clítoris con el pene mientras puede sujetar sus pechos con las manos.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL) - “Se merece un masaje, pídala a su pareja que le haga uno. La espalada es su punto frágil ya que una vez más relax, usted tendrá que hacerle el amor su pareja como forma de recompensa. Esto les ayudará mucho a su relación de pareja. Pose del día: El picoteo. El hombre está sentado ligeramente de lado, y entonces se apoya en un brazo mientras presiona una rodilla contra el suelo. La mujer se frota contra su sexo dándole la espalda.



LEO: (22 JUL- 22 AGO) - “Sé creativo en la cama, que la pereza no mate la relación con su pareja, ya que ella quiere al hombro fogoso de antes así que póngase las pilas, no caiga en la rutina que puede arruinar la relación de años. Pose del día: El molino de viento. El hombre y la mujer se sientan de lado en la cama, de forma que puedan mirarse. Entonces ella rodea con sus piernas el torso de él. Por último, él abraza con sus piernas su cintura.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET) - “Virgo, es tiempo que cumplas tus fantasías. Anímate a practicar los juegos sexuales que nunca antes habías intentando. Amarra a tu pareja, véndale los ojos atrévete a intentar cosas nuevas. Existe una serie de juguetes sexuales que te ayudarán a desenvolverte en la cama. Pose del día: La montaña mágica. Arrodíllate enfrente de las almohadas y apóyate sobre ellas, mientras que él debe inclinarse de rodillas sobre ti, con sus piernas algo más abiertas y te penetra desde atrás.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT) - “Consume maracuyá, es una fruta que en medianas cantidades mantiene la libido alta. Y eso lo que necesitas, ya que tus ‘ganitas’ han ido disminuyendo por culpa del trabajo. También puedes echarte un poco de vainilla en el cuello, eso excita mucho a tu pareja. Pose del día: La esfinge. Túmbate apoyando tu estómago boca abajo mientras sostienes tu peso con los antebrazos. En cuanto a las piernas, una debe estar estirada hacia detrás y la otra doblada hacia un lado.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV) - “Insaciable escorpio sal de rutina y monta a tu pareja estilo vaquero. Así tendrás control de la situación y del ritmo de la penetración pasando una noche salvaje. Por eso es lo que necesitan, ya que ambos trabajan mucho y el estrés los está absorbiendo. Pose del día: La pierna arriba.

Túmbate boca arriba y levanta una pierna. Deja que tu chico se siente entre medias de tus dos piernas colocando la que está levantada sobre su hombro.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC) - “El día será propicio para sacar tu lado lúdico, y probar diversas maneras de divertirte con tu pareja. Las cosas están marchando bien. Aprovecha para hacer nuevos amigos o aprender algo. Amplía tus horizontes.

Pose del día: Las tijeras. La mujer se tumba boca arriba en una mesa y coloca su pelvis en el borde. A continuación estira las piernas hacia arriba. El hombre se coloca frente a ella y coge sus piernas de los tobillos.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE) - “Sabio capricornio, vendrán días geniales en tu vida. Concéntrate en ti y en tu felicidad. Últimamente andas muy fogosos, y es normal, tus hormonas están revueltas y constante tienes fantasías. Pero descuida, hoy saldrás con un chico que te hará muy feliz, solo cuídate y déjate llevar. Pose del día: El bandolero. La chica se acuesta boca arriba, encoge las rodillas y el hombre le sujeta las piernas con las dos manos, poniéndolas sobre su pecho. Con esta postura, tu punto G recibirá toda la atención.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB) - “Intenta ser más expresivo con las chicas, hoy estas de fiesta y tener un buen cuerpo y la billetera llena no basta. Eres culto y bien leído, habla de temas que sepas y verás que captarás más de una mirada, que puede terminar en la cama. Pose del día: La nota X. Debes extender y abrir todo lo que puedas tus piernas para conseguir una penetración extra y mayor contacto con el clítoris. Si no notas nada, ten en cuenta que va a ser un gran ángulo para él.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR) - “Haga una lista con las cosas en las que desea que su pareja cambie. Cada vez que logre un objetivo recompénsele, muy pronto verá los cambios. Coquetéele y préndalo, vera que las cosas en la lista, las hará por inercia.

Pose del día: La araña. Siéntese en ambos en la cama mirándose uno frente al otro, con las piernas abiertas. Júntense y gocen de lo lindo.