Horóscopo 2018 del amor y el sexo de hoy lunes 03 de septiembre

A todo el mundo le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle relaciones, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros según tu signo cada día del año.



ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Tenga cuidado cuando usted se comunica con su pareja actual. Lo que parece sencillo puede ser mal interpretado. Pose del día: El escalador. Saben que un hombre con fuertes abdominales va a ser un duro contendiente en la cama. La posición de El Escalador te permitirá exhibir tus músculos abdominales.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Si hay algo que has estado pensando probar, ahora es el momento de ir a por ello. Tu pose del día: La silla*. El hombre está sentado en una silla y la mujer encima, es ella la que lleva el movimiento levantándose y sentándose.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Prepárate para una noche de inspiración. Si necesitas ayuda, busca ideas en un buen libro. Pose del día: La 69. Lo bueno de esta postura es que te permite controlar la intensidad de la estimulación oral de su clítoris. Si se pone arriba, lo tendrá mucho más fácil hacer magia en la zona del perineo.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

No tendrás problemas para mostrar lo que quieres hoy. Dale algunas pistas a tu pareja para que adivine, o se valiente y comenta lo que sientes. Pose del día: El ascensor. Dile que se arrodille frente a ti, que te cubra el pene con su boca y te rodee el glande con sus labios. El movimiento de su boca a lo largo del pene resultará muy excitante.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Guarde los grandes planes para otro momento. Querrás estar cerca de tu pareja, pero en casa. Tu pose del día: El bailarín. Ambos deben de estar de pie, levante una pierna de su pareja y penétrela suave, mientras ella o toma del cuello.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Piense en tu vida como un buffet, con un montón de opciones disponibles. Si puedes tomar una decisión, ejecuta alguna de tus ideas. Pose del día: Con la pierna arriba. Acuéstense de lado frente a frente, luego deslízate hacia abajo hasta que llegues a la altura de su pene. Esta posición es perfecta para darle placer a tu pareja sin cansar tu cuello y rodillas.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Fije el humor para una noche de tentación. Moleste un poco a su pareja y luego sorpréndala como usted lo sabe hacer. Pose del día: Viva la reina Es una posición súper hot que además te permite tener el control del ángulo y la presión que deseas. También te permite tener algo de estimulación anal.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Estás interesado en todo lo que haga tu pareja, pero ten mucho cuidado. Una cosa es dar tu opinión y otra manejarla a tu antojo. Tu pose del día: La montaña mágica. Primero se construye una montaña de cojines en el suelo. La mujer se deja caer en este montón con el tronco hacia adelante. Ella se abraza a las almohadas, mientras él la abraza por detrás.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Puede tener una agenda muy cargada, así que asegúrate de tener algo de espacio para tu pareja. Pose del día: De lado. Prueba esta posición si eres de las que les cuesta trabajo llegar al orgasmo. Acuéstate en la cama y toma tus muslos alzando las piernas hasta formar una V.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Invita a tus amigos a unirse a ti y tu pareja para una noche en la ciudad. Socializar con un grupo le energizará para las próximas semanas. Pose del día: Vinyasa. Recuéstate en tu espalda con las piernas en forma de mariposa, bien abiertas y pegadas al piso. Deja que él te tome de la cadera y haga lo suyo.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Te sentirás algo atrevido hoy, pero es buena idea ir con cautela. Pose del día: El sabueso. Tienes que ponerte a cuatro patas, pero esta vez tienes que apoyarte sobre tus antebrazos, arquear la espalda y subir el trasero para que tu pareja pueda acoplarse.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Su paseo por el lado salvaje continúa hoy, y ahora el dormitorio es el lugar donde te expresarás. Pose del día: La pacífica. Acuéstate en tu espalda y deja que él se ponga de rodillas arriba de tu cabeza, con sus rodillas tocando tus hombros. Levanta las piernas y abraza su cadera.