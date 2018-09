Horóscopo 2018 del amor y el sexo de hoy martes 04 de septiembre

A quién no le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle buenas relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros para hoy martes 3 de setiembre.



ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Deberás tener paciencia con tu pareja hoy, no le es fácil abrirse y comenzar a actuar en este momento. Pose del día: Perro mirando hacia abajo. Abre tus piernas lo más que puedas para dejar que él te pueda penetrar mucho más profundo. Puedes doblar tus rodillas o mantenerlas firmes, depende de tu flexibilidad.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Es un día perfecto para una salida romántica. Hagan algo divertido pero íntimo y sencillo. La posición de 'El Escalador' te permitirá exhibir tu abdominales mientras la penetras en una posición más o menos clásica, pero recuerda hacerlo de manera rápida y controla tu respiración, siempre.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Demuestra que eres confiable tanto para divertirse como para las cosas serias. Pose del día: El puente. Acuéstate en tu espalda y levanta tus caderas con las piernas abiertas.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Salgan juntos y realicen alguna actividad social, como ir a bailar o acudir a una fiesta. La pose del día: 'El Gato'. La única diferencia respecto a 'El Misionero' es que tu cuerpo se encuentra un poco más elevado. Te darás cuenta de que tu pecho se encuentra mucho más cerca de sus hombros.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

No es un buen momento para una discusión, las cosas podríasn salir muy mal. Actúa relajada. Pose del día: Vinyasa. Recuéstate en tu espalda con las piernas en forma de mariposa, bien abiertas y pegadas al piso. Deja que él te tome de la cadera y haga lo suyo.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Debes introducir algo nuevo en tu relación.Nada muy grande, pero que inyecte novedad y diversión. La pose del día: El misionero, la posición más cómoda para ambos, esta postura permite llegar a un nivel íntimo de cercanía emocional, algo también necesario para las mujeres.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Están pasando por un buen momento. Hoy pueden quedarse en casa y acurrucarse. Pose del día: La pacífica. Acuéstate en tu espalda y deja que él se ponga de rodillas arriba de tu cabeza con sus rodillas tocando tus hombros. Levanta las piernas y abraza su cadera.

ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

La situación puede parecer imposible pero no lo es. Mientras sigas creyendo, lograrás encontrar la salida. Pose del día: Con la pierna arriba. Acuéstense de lado frente a frente, luego deslízate hacia abajo hasta que llegues a la altura de su pene. Esta posición es perfecta para darle placer a tu pareja sin cansar tu cuello y rodillas.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Tu relación no siempre será súper divertida, hay días como hoy que serán lentos y tranquilos. Pose del día: Tormenta de amor. Deja que él se hinque y después se recueste un poco, deteniendo su cuerpo con sus brazos. Ponte encima de él con tus piernas en la cama.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Aún si no tienes hijos en este momento, ellos serán parte importante de tu vida más adelante. Pose del día: En el sofá. Haz que tu chico se acueste boca abajo en el sillón, con la espalda y la cabeza en el asiento. Arrodíllate arriba de su cara e inclínate para poder hacer un 69 más emocionante.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Estás aprendiendo más sobre tu pareja y cómo llevar tu relación, es un gran logro. Pose del día: Viva la reina. Es una posición súper hot que además te permite tener el control del ángulo y la presión que deseas. También te permite tener algo de estimulación anal.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Da rienda suelta a tu lado artístico, ya sea produciendo una obra, o yendo a ver una en el teatro, cine o música. Pose del día: Doggy oral. Es una posición que la emocionará.