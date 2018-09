Horóscopo 2018 del amor y sexo de hoy jueves 6 de setiembre

A más de uno le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros para hoy miércoles 5 de setiembre.



ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Todo va de maravillas, pero algo de suerte no vendría mal. Ya sea desde una reserva en algún local caro, hasta un viaje por el mundo; deja que el universo gobierne en tu relación. Pose del día: El bailarín. Ambos deben de estar de pie, levante una pierna de su pareja y penétrela suave, mientras ella o toma del cuello.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Usted tiene una agenda preestablecida con su pareja que no le permite innovar en otras cosas. Es momento de examinar sus prioridades para cambiar esta situación. Pose del día: La nota X. Debes extender y abrir todo lo que puedas tus piernas para conseguir una penetración extra y mayor contacto con el clítoris. Si no notas nada, ten en cuenta que va a ser un gran ángulo para él.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Caer siempre en el drama viene afectando tu relación. Tienes que pensar sobre cómo cambiar esta situación y hacerte responsable de tus actos. Pose del día: La milhojas. El hombre está acostado boca arriba, la mujer se tumba sobre él con las piernas ligeramente abiertas.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Te sentirás cansado de la relación con tu pareja. Solo recuerda que los solteros también se aburren de las citas. Pose del día: Vinyasa. Recuéstate en tu espalda con las piernas en forma de mariposa, bien abiertas y pegadas al piso. Deja que él te tome de la cadera y haga lo suyo.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Los finales son duros, pero esto puede beneficiar a un mejor inicio. Esto no es algo dulce, pero te puede asegurar que tu y tu pareja están destinados a estar juntos. Pose del día: El cocinero. Debes de poner a tu pareja sobre un repostero o mueble similar. Luego separarle las piernas y penetrarla cuidadosamente.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

A pesar que quieres tener un inicio rápido, asegúrate que tu pareja te pueda seguir el paso. Todo estará bien siempre y cuando no la dejes atrás. Pose del día: El escalador. Ellas saben que un hombre con fuertes abdominales va a ser un duro contendiente en la cama. La posición de El Escalador te permitirá exhibir tus músculos abdominales.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

No establezcas plazos con tu pareja y revalúa lo que planeaste con ella. Pose del día: La pacífica. Acuéstate en tu espalda y deja que él se ponga de rodillas arriba de tu cabeza, con sus rodillas tocando tus hombros. Levanta las piernas y abraza su cadera.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Algunas veces sentirás que tener una relación es como poseer otro trabajo a tiempo completo, pero ahora tu puedes renegociar los beneficios de ese contrato. Tener un tiempo a solas puede ayudar a oxigenarte. Pose del día: La pacífica. Acuéstate en tu espalda y deja que él se ponga de rodillas arriba de tu cabeza, con sus rodillas tocando tus hombros. Levanta las piernas y abraza su cadera.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Uno de ustedes cometió un error; pero si afrontan las consecuencias, podrán pasar este obstáculo. Lo más importante es que se puedan perdonar. Pose del día: La cruz noruega. La mujer está tumbada sobre su espalda, una de sus piernas estiradas y la otra doblada. Él sentado sobre la pierna estirada de su pareja con una de las suyas por debajo del muslo.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

¿Cómo vas a hacer para cumplir todas las promesas que le hiciste a tu pareja? No te desesperes. Una buena solución es dejar trabajar a tu subconsiente y cumplir lo que puedes realizar. Pose del día: De lado. Prueba esta posición si eres de las que les cuesta trabajo llegar al orgasmo. Acuéstate en la cama y toma tus muslos alzando las piernas hasta formar una V.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

La planificación es muy importante, en especial si tú y tu pareja están pensando en el futuro. Sólo recuerda que la clave de la sorpresa es que ninguna idea es buena o mala. Pose del día: El perrito. La postura del perrito es un clásico para conseguir el orgasmo que funciona muy bien. No solo es muy placentero para ti sino también lo será para tu chico.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Simpatía es una buena herramienta, pero tu pareja va a pedir algo más. Un poco de amor profundo no vendría mal. Pose del día: El ascensor. Dile que se arrodille frente a ti, que te cubra el pene con su boca y te rodee el glande con sus labios. El movimiento de su boca a lo largo del pene resultará muy excitante.