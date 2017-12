Horóscopo 2018: Cáncer, conoce lo que te deparan los astros para el nuevo año [VIDEO]

Las personas nacidas entre el 22 de junio y el 22 de julio, del signo de Cáncer, de acuerdo a su horóscopo anual, iniciarán el 2018 con muchas ganas y Soralla de los Ángeles sostiene que "es un año de empuje, de mucho trabajo y de mucho esfuerzo".



"En el mes de julio te sonríe una propuesta muy interesante a nivel de viajes", indica nuestra vidente Soralla de los Ángeles, quien augura un buen 2018 para todos los Cáncer.



"En el amor, te sale la carta del sonreír, de la unión, sobre todo con viejas amistades que retornan a tu presente. En la salud toma tus precauciones y no te olvides de visitar al médico", recomienda Soralla de los Ángeles.

CÁNCER Y EL AMOR



Los Cáncer que tienen pareja es probable que no empiecen muy bien el 2018 en cuanto al amor. La inestabilidad en la relación está muy presente durante estos primeros meses del año y será en este momento durante el cual termine de consolidarse el amor o bien vaya decreciendo. Si amas a tu pareja deberás demostrárselo de modo que tu amor pueda verse reforzado, si es que realmente deben estar juntos.



En cuanto a los Cáncer que no tienen pareja, durante los primeros meses del 2018 es probable que se darán cuenta que no necesitaban quizás conocer a nadie nuevo para encontrar el amor, ya que la persona que buscaban estaba probablemente mucho más cerca de lo que se esperaban.

CÁNCER Y EL DINERO



Por lo que se refiere al dinero, los Cáncer deberán aprender a gestionarlo mejor con la llegada del 2018. Puede que ahorrar dinero no les haya sido nunca fácil, por eso un nuevo año será un excelente momento para plantearse qué es lo que no han estado haciendo bien.



Ahorrar dinero les ayudará a aprender a hacer mejores compras y a tener menos problemas con el dinero en el futuro.



Durante el 2018, no obstante, Cáncer deberá aprender a valorar la buena relación que tenga con sus compañeros de trabajo, puesto que pasa más horas allí que en casa, por lo que el clima en el trabajo debe ser cómodo para todos, respetándose y ayudándose siempre.

CÁNCER Y LA SALUD



La salud es muy importante para los Cáncer, y son totalmente conscientes que sin un buen estado de salud no podrán sentirse tan activos como desean y consecuentemente conseguir sus metas, acudirán al médico siempre que sea necesario con tal de mejorarse.



Mejora tus hábitos de vida, como tu alimentación o el hacer ejercicio de forma regular.

Color: Violeta

Número: 6