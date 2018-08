Horóscopo 2018 del día lunes 27 de agosto

Aries: Gracias a tu esfuerzo, lograrás algo muy importante a nivel personal. Cambia tus malos hábitos alimenticios.



Tauro: Debes seguir intentando realizar tus sueños. Solo es cuestión de dedicación y perseverancia.



Géminis: No seas sumiso. No te dejes intimidar por nadie. Un antiguo amor te dará una sorpresa.



Cáncer: Da lo mejor de ti con el ser amado. Encuentras algo que te ilusiona, eso es bueno para ti.



Leo: Gastar sin control no es bueno y afecta el ingreso de la familia. Ahorra para más adelante.



Virgo: En lo económico, debes prevenir. Eres apreciado en el trabajo, no caigas en el conformismo.



Libra: Estás en una muy buena etapa de tu vida, pero no te duermas en tus laureles. Planifica tu futuro.



Escorpio: Hay gente que desea verte mal, ten cuidado porque se presentan como amistades sinceras.



Sagitario: Dale la oportunidad a esa persona que siempre estuvo a tu lado. Valora a tu pareja, se lo merece.



Capricornio: Si hablas con la verdad, todo será más sencillo, no te compliques la vida. Escucha a tu voz interior.



Acuario: Esperabas mucho de esa persona que no te demostró lealtad. Estos problemas pasarán y te sentirás mejor.



Piscis: Ese asunto que no te deja tranquilo está a punto de resolverse. Ten cuidado con tu economía.