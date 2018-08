Horóscopo 2018 del día miércoles 28 de agosto

Aries: Debes cambiar tu visión de ver las cosas y serás feliz. Confía en tu pareja y ofrece lo mejor de ti.



Tauro: Deja de hacer las cosas por la fuerza, todo cae por su propio peso. El amor toca la puerta de tu corazón.



Géminis: Recibirás noticias que te harán cambiar de parecer. Ten cuidado con lo que dices.



Cáncer: No te preocupes por el qué dirán, debes hacer lo que dicta tu corazón. Tu cuerpo te pide descanso.



Leo: Alguien muy influyente te hará una propuesta que te abrirá nuevos horizontes. La suerte está de tu lado.



Virgo: Tal vez necesitas un cambio de imagen para darle otra impresión a la persona que tanto te interesa.



Libra: Conocerás a alguien que te impactará mucho. Si las cosas no te salen, no te sientas mal. Ten fe.



Escorpio: Guarda el dinero, te puede hacer falta en el futuro. Disfruta tus días libres con tus familiares.



Sagitario: Pronto encontrarás al amor de tu vida. No insistas con quien no muestra interés por ti.



Capricornio: No dejes pasar la oportunidad de aceptar ese amor. Tu salud necesita cuidados médicos.



Acuario: En la vida no todo es dinero, estás perdiendo un valioso tiempo para acercarte más a tus seres queridos.



Piscis: No vuelvas al pasado, ten en cuenta que esa persona te hizo mucho daño. Reflexiona sobre tu vida