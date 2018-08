Horóscopo 2018 del día viernes 31 de agosto

ARIES: Estás dejando pasar un tiempo valioso, ponte en acción. Piensa bien si te conviene aceptar esa propuesta.



TAURO: En el amor, es importante que actúes con sinceridad. Tienes un gran potencial, no lo desperdicies.



GÉMINIS: Antes de criticar a esa persona, intenta ponerte en su lugar. Verás las cosas de modo diferente.



CÁNCER: Se presenta una magnífica oportunidad de consolidar lo que habías planeado. Evita comidas pesadas.



LEO: Día de importantes retos profesionales, pero tu capacidad te permitirá salir adelante. Esfuérzate.



VIRGO: Ten mucha calma, pronto lograrás lo que tanto deseas. Es cuestión de tiempo y dedicación.



LIBRA: Aprende a diferenciar la atracción física del verdadero amor. Podrías caer en una confusión.



ESCORPIO: La relación con tu familia quizá no está marchando muy bien. Es mejor cambiar de actitud.



SAGITARIO: Debes estar alerta, recibirás una noticia que aumentará tu optimismo. Cuidado con los celos.



CAPRICORNIO: Los excesos pueden dañar tu salud, ten cuidado. Tu pareja te dará una bonita sorpresa.



ACUARIO: Una persona que te estima mucho te confiará un secreto para que le des un consejo. Aprende a escuchar.



PISCIS: No prestes atención a lo que los demás piensen de ti. Lo que interesa es que estés seguro de lo que haces.