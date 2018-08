Horóscopo 2018 del día domingo 12 de agosto

Aries : Buen día para intercambiar ideas y estrechar lazos familiares. Controla mejor tu alimentación.



Tauro: Es domingo y tienes la posibilidad de hacer lo que más te gusta. Conversa con tus seres queridos.



Géminis: Se viene una buena etapa para ti, no pierdas la fe. Una persona cercana te dará una sorpresa.



Cáncer: Toma aire, respira y piensa en positivo. Después de días agitados, llega la calma que necesitas.



Leo: Busca la posibilidad de ampliar tu círculo social, pues te permitirá conocer a gente de experiencia.



Virgo: Estás cargado por varios temas que dan vueltas por tu cabeza. Es hora de relajarte.



Libra: Siempre habrá gente que solo ve lo negativo, pero no hagas caso. Rodéate de gente con buena vibra.



Escorpio: Saca lo mejor de ti, de nada vale el resentimiento. Cuidado con tus alimentos, evita males estomacales.



Sagitario: Las cosas van por buen camino, pero hoy domingo es buena ocasión para descansar. Respira aire puro.



Capricornio: Día favorable para las relaciones sociales, brillarás con luz propia. Habla con sinceridad.



Acuario: Sientes deseos de cambiar de rutina y hacer nuevas cosas. No te dejes llevar por el pesimismo.



Piscis: A veces prestas demasiada atención a malos comentarios, haz una pausa y toma buenas decisiones. Serénate.