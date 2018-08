Horóscopo 2018 del día domingo 26 de agosto

Aries: Ponle una mayor dosis de pasión a tu vida de pareja. Encontrarás motivos para sentirte feliz.



Tauro: El amor te depara una grata sorpresa, prepárate. Un familiar te hará una visita. Muestra tu lado sensible.



Géminis: Dedica este domingo a lo que más te gusta hacer, no desaproveches el tiempo. Evita los excesos.



Cáncer: Comienza el día haciendo deporte. Habrá buenas opiniones sobre ti. Cuida tu salud.



Leo: Los caminos de la vida te ponen algunas trabas que sabrás superar. Confía más en tu intuición.



Virgo: Sonríele a la vida, porque pasas por un buen momento. Deja los celos de lado. Cuida tu alimentación.



Libra: Ese agotamiento no es casual, necesitas descansar más. No vivas de los recuerdos, mira adelante.



Escorpio: Piensa con calma y luego decide lo que es mejor para tu futuro. El ser amado necesita más cariño de ti.



Sagitario: Tienes un gran potencial, planifica bien lo que vas hacer. Hoy domingo, descansa todo lo posible.



Capricornio: Ocasión de conocer a alguien importante, no la decepciones. Cuidado con malos comentarios.



Acuario: Respira hondo, mira el lado bueno de la vida y levanta el ánimo. Hay gente que te quiere de verdad.



Piscis: Evita tensiones y asuntos cotidianos que te ponen de mal humor. Buen día para salir a pasear y relajarte.