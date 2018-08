Horóscopo 2018 del día domingo 5 de agosto

Aries: Estás dejando pasar un tiempo valioso que te puede servir para poner todo en orden. Reflexiona.



Tauro: Las cosas suceden por algo, lo importante es salir adelante con esfuerzo. Tu familia está a tu lado.



Géminis: Aprovecha el domingo para reflexionar y sacar conclusiones de lo que estás viviendo. Levanta el ánimo.



Cáncer: Los cambios son buenos, no tengas temor. Una persona especial busca llamar tu atención. Atento.



Leo: Muestra toda tu fuerza interior, prueba lo que vales, pero por hoy relájate y piensa a largo plazo.



Virgo: Estás dando muchas vueltas a un asunto que no es de gran importancia. Utiliza ese dinero para tu hogar.



Libra: Esa persona siente algo bonito por ti, no la decepciones. Mejora tu forma de expresarte. Sonríe.



Escorpio: Tiempo propicio para dar lo mejor en todo lo que hagas. Alguien del sexo opuesto te ve con interés.



Sagitario: Cada día es una gran oportunidad para aprender y buscar progresar. De ti depende salir adelante.



Capricornio: Aprovecha el día para descansar y pensar en los pasos que vas a dar. Cambia y avanza.



Acuario: Las cosas no van a llegar a ti, hay que ir por ellas. Confía en tu intuición para ese decisión que vas a tomar.



Piscis: Necesitas respirar aire puro, bota todo lo malo y renueva tu espíritu. Te sentirás bien.