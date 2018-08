Horóscopo 2018 del día jueves 16 de agosto

Aries: Aprovecha al máximo el día para organizar todo lo que tienes pendiente. Cambia para mejorar.



Tauro: Estás en una buena etapa de tu vida y recibes el apoyo de la familia. Deja atrás lo que no te conviene.



Géminis: Muestras más energía y vitalidad para lograr lo que te propones. Esa persona te revelará un secreto.



Cáncer: Maneja bien el tema económico, evita gastos que pueden afectar tu presupuesto. Controla ese mal humor.



Leo: Mira el horizonte para poder tener una visión más amplia de lo que te conviene. Se acerca algo bueno para ti.



Virgo: Encuentras algo especial que te motiva a esforzarte. Un pariente cercano tiene deseos de verte.



Libra: Te ofrecerán algo importante, pero debes analizarlo bien. Evita confiar en gente que recién conoces.



Escorpio: Todo cae por su propio peso, no hagas una tormenta en un vaso con agua. Llega el momento de definiciones.



Sagitario: Prioriza lo más importante para que puedas alcanzar tus metas. No te dejes llevar por el facilismo. Piensa bien.



Capricornio: Existen posibilidades de cambio en tu vida, para ello deberás aplicar ideas creativas e innovadoras.



Acuario: Vive cada día con intensidad, tienes un gran potencial, no lo desperdicies. Utiliza bien ese dinero.



Piscis: La salud es lo más importante, cuidado con hacer desarreglos. Alguien del sexo opuesto te recuerda con cariño.

