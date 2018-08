Horóscopo 2018 del día jueves 23 de agosto

Aries: Esa persona se siente muy atraída por ti, sería bueno que le des una oportunidad. En el trabajo te irá bien.



Tauro: Gente cercana te dejará mal. No debes desanimarte, eres totalmente capaz de superar las adversidades.



Géminis: Ha llegado el día de emprender un nuevo camino, especialmente en el terreno laboral. Tendrás éxito.



Cáncer: Día propicio para analizar las propuestas que te llegaron a lo largo de la semana. Vivirás momentos de alegría.



Leo: Vendrá un grato encuentro con alguien muy especial. Una persona te recuerda con mucho cariño.



Virgo: Tu creatividad y eficacia serán valoradas. Aprovecha para llevar adelante esos proyectos.



Libra: Los días pasan y no te decides, estás perdiendo importantes momentos para solucionar ese problema.



Escorpio: Dedícale más tiempo a tu pareja que se siente sola. Comparte lo bueno y malo. No te quedes callado.



Sagitario: Ahora es cuando verás a los que realmente te quieren. Una noticia inesperada te hará sentir bien.



Capricornio: Un amor del pasado regresará a tu lado. Surgirán dudas, pero lo mejor es que hables con sinceridad.



Acuario: Malos elementos empezarán a rodearte. Debes aprender a diferenciar a los que son buenos amigos.



Piscis: Te ha costado mucho obtener ese dinero, por ello evita despilfarros. Pon atención a lo que dice tu familia.