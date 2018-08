Horóscopo 2018 del día lunes 20 de agosto

Aries: Tienes que ser más flexible y entender que no todos piensan como tú. Se viene un viaje importante.



Tauro: Es posible que tus dificultades se deban a una mala comunicación con las personas cercanas.



Géminis: Posible encuentro con alguien muy especial, que te demostrará lo importante que eres.



Cáncer: Considera que las buenas épocas no duran siempre, guarda pan para mayo. Dudas en el amor.



Leo: Tendrás que dar un giro profesional, porque las cosas no se presentan del todo bien. Al final, saldrás victorioso.



Virgo: Tu familia está pendiente de ti y necesita de tu comprensión. Cuida tu imagen personal. Levanta el ánimo.



Libra: Tu relación sentimental es importante para ti, pero no te apresures en tomar decisiones. Abre los ojos.



Escorpio: No creas todo lo que te dicen esas personas, duda de sus intenciones. Concretarás un logro personal.



Sagitario: Gracias a tus ideas innovadoras, lograrás éxitos personales. Cambia de actitud en el amor.



Capricornio: No hagas falsas promesas. Trata de pensar con claridad tus asuntos, principalmente en las finanzas.



Acuario: Tu vida laboral será intensa y obtendrás reconocimientos. Piensa y analiza bien a la hora de tomar decisiones.



Piscis: La sobrecarga de trabajo te puede ocasionar malestares. Confía en lo que te dice tu pareja.

