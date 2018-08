Horóscopo 2018 del día martes 14 de agosto

Aries : No exageres en tus comentarios, actúa con prudencia. Te sientes mejor de ánimo y eso es bueno.



Tauro: Cruzarás miradas con alguien que te atrae. Mira siempre el lado positivo de las cosas.



Géminis: Deja de lado a per- sonas negativas que te impiden avanzar. Encuentras algo que te interesa. Sonríe.



Cáncer: Las dudas te atormentan y no permiten que seas feliz. Habla claro sobre lo que sientes.



Leo: Es posible que recibas una grata noticia en tu centro de trabajo. Apóyate en gente de más experiencia.



Virgo: Necesitas ampliar tu círculo de amistades y no encerrarte en tu mundo. Actúa con seguridad.



Libra: Los pequeños deta- lles alimentan tu relación de pareja. Agradece siempre cuando te hagan un favor.



Escorpio: Ponle corazón a lo que haces, así el éxito estará asegurado. Deja de lamentarte por lo que pasó.



Sagitario: Hay algo importante que debes planificar, cumple con lo que prometes. Tendrás que asumir riesgos en ese negocio.



Capricornio: Tienes motivos para sonreír, no hagas una tormenta en un vaso con agua. Esa persona te ayudará.



Acuario: Debes tomar decisiones pensando en el beneficio de tu familia. No te endeudes más, controla tus gastos.



Piscis: A veces es mejor dar un paso al costado, no es bueno forzar algo que al final te puede perjudicar.



