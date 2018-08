Horóscopo 2018 del día martes 15 de agosto

Aries: Cada cosa en su lugar, tómate tu tiempo para decidir bien. Tu familia necesita de ti en estos momentos.



Tauro: Es necesario descansar y recuperar energías. Esa persona siente un gran cariño por ti, no la defraudes.



Géminis: Esta etapa especial en tu vida marcará el inicio de tu éxito. Las oportunidades no tardarán en llegar.



Cáncer: Deja atrás las dudas y decídete a conseguir lo que deseas. Valora lo que has logrado, es importante.



Leo: Tienes fuerza mental y capacidad para lograr lo que te has propuesto. Verás que pronto lo alcanzarás.



Virgo: Los problemas hay que enfrentarlos y solucionarlos, depende de ti. Cuidado con expresarte mal.



Libra: Las cosas pasan por algo, no le des importancia a frivolidades. En el amor, expresa tus sentimientos.



Escorpio: Necesitas renovarte, dar un salto que te permita afrontar nuevos retos. Es momento de cambiar.



Sagitario: El tiempo pasa volando, por eso hay que aprovechar las oportunidades al máximo. Cumplirás un deseo.



Capricornio: El buen humor ayuda en las adversidades. Comparte más tiempo con los tuyos y verás todo con claridad.



Acuario: Te irá bien en los proyectos que emprendas, solo pon más esfuerzo. Alguien del pasado vuelve a tu vida.



Piscis: Llega el momento propicio para asumir algo diferente que puede dar un giro a tu vida. Hora de definiciones.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE