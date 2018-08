Horóscopo 2018 del día martes 7 de agosto

Aries: Tienes el poder de cambiar algunas cosas que vienen funcionando mal. Si estás decidido, hazlo.



Tauro: Una buena noticia llega del extranjero, comparte en familia. No pierdas tiempo en frivolidades.



Géminis: Pon de tu parte para que salga bien todo lo que tienes en mente. La fuerza mental te ayudará.



Cáncer: Una palabra mal dicha puede causar gran malestar, lo mejor es que tengas calma y analices el momento.



Leo: A veces es bueno ceder y no ser tan drástico en algunas decisiones. Esfuérzate en lograr tus metas.



Virgo: Actúa con prudencia, recuerda que no siempre tienes la razón. Tu pareja te propone algo interesante.



Libra: Encontrarás apoyo en tus amigos. Actúa con serenidad y dedícale más tiempo a los asuntos del hogar.



Escorpio: Las cosas pasan por algo, no tengas temor a expresar lo que sientes. Una llamada te pondrá de buen humor.



Sagitario: Piensa bien si vale la pena gastar ese dinero. Haz un balance de lo bueno y malo que estás viviendo.



Capricornio: Toma decisiones rápidas, mucho más si se trata de asuntos complicados. Esa persona piensa en ti.



Acuario: Recibirás un dinero que te servirá para pagar deudas. No pierdas tiempo en asuntos que no valen la pena.



Piscis: En el terreno laboral deberás adaptarte a los cambios que pueden darse. Cuídate de gente envidiosa.