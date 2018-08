Horóscopo 2018 del día miércoles 22 de agosto

Aries: Empieza el día dando lo mejor de ti. Avanza en lo laboral y personal. Se viene una sorpresa.



Tauro: Te sientes agotado mentalmente, cuidado con el estrés. Una persona importante te dará la mano.



Geminis: Se viene una etapa laboral creativa y productiva. Podrás mejorar tus ingresos con trabajos extras.



Cáncer: No te quedes en las ideas, es hora de iniciar lo que tienes en mente. Da a conocer lo que sientes.



Leo: No seas conformista y decídete a alcanzar nuevas metas profesionales. Tu pareja se siente feliz a tu lado.



Virgo: Todos tenemos debilidades, pero lo importante es superarlas. Ha llegado el momento de dar el gran salto.



Libra: No te desesperes si no encuentras equilibrio en tu vida. Todo se logra con trabajo y esfuerzo.



Escorpio: Es importante que sepas diferenciar lo que te conviene. Haz un balance de lo bueno y malo. Toma decisiones.



Sagitario: Si deseas solucionar ese problema, empieza por cambiar lo que está mal. No temas a nuevos retos.



Capricornio: Esa persona te jugó mal, pero no es tiempo de lamentarse. Da un giro positivo a tu vida.



Acuario: El amor llegará a su tiempo, no te desesperes. Si ya lo tienes, lo mejor es la sinceridad y respeto.



Piscis: Estás atravesando una etapa de estrés y cansancio. La compañía de amistades te hará bien.{horóscopo}

