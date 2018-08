Horóscopo 2018 del día miércoles 8 de agosto

Aries: Descansa, cuida lo que comes y llénate de energías positivas. Analiza si te conviene esa propuesta.



Tauro: Vives una etapa de dudas, necesitas tiempo para definir lo que vas a hacer. Piensa con calma.



Géminis: En lo laboral, la confianza es importante para poder avanzar. Cuida tu salud, evita comer demasiado.



Cáncer: Controla tu carácter y reflexiona antes de tomar decisiones que puedan alejarte de los seres queridos.



Leo: Tendrás que analizar bien la situación, porque de por medio está tu futuro. Tu pareja te dará algo que no esperabas.



Virgo: Si tienes dudas, pregunta bien antes de arriesgar ese proyecto. Evita consumir muchas grasas.



Libra: Necesitas decidirte de una vez y solucionar asuntos pendientes. Esa persona piensa en ti.



Escorpio: Situación favorable para el amor, es mejor decir siempre la verdad. Llegan buenas noticias.



Sagitario: Tus problemas económicos se resolverán de un momento a otro, no pierdas la paciencia.



Capricornio: Posibilidad de concretar nuevos planes para el futuro. Tu pareja te necesita en este momento.



Acuario: Si vas a iniciar un negocio o proyecto, no te precipites. Es bueno avanzar a paso lento, pero seguro.



Piscis: En el amor, las discusiones por pequeños detalles pueden traer problemas. Dialoga más con tu pareja.{horóscopo}