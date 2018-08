Horóscopo 2018 del día sábado 4 de agosto

Aries: Tú vales por lo que eres, no te dejes sorprender por gente oportunista. Sientes ganas de hacer cosas nuevas.



Tauro: Paso a paso, con tranquilidad y mucho trabajo, se llega lejos. Encuentras un motivo para ser feliz.



Géminis: Evita hacer comentarios inapropiados, podrías tener problemas. Busca la armonía dentro del hogar.



Cáncer: Te sientes atado por algo y eso no es bueno. Necesitas darte un tiempo para ti. Respira hondo.



Leo: A veces te angustias por cosas que no están en tus manos, relájate. Llega una buena noticia.



Virgo: Pueden presentarse conflictos familiares. Necesitas aclarar algunas dudas respecto a tu pareja.



Libra: Si pones muchas ganas, alcanzarás lo que tienes en mente. No hagas caso a personas malintencionadas.



Escorpio: Necesitas expresar lo que sientes. Una persona especial te revelará un secreto. Sonríe.



Sagitario: Tienes mucho para dar, solo es cuestión de esfuerzo. A una persona del sexo opuesto le haces falta.



Capricornio: Planifica bien tu trabajo, es importante para que todo salga bien. Esperas más de ese amigo.



Acuario: Hay que ser agradecido para siempre recibir ayuda. Cuentas con un gran potencial, aprovéchalo.



Piscis: Las cosas van a llegar, no te desesperes. Cuidado con lo que dices, escucha consejos.