Horóscopo 2018 del día viernes 3 de agosto

Aries: Hay cosas que debes priorizar. No pretendas abarcar mucho, puedes salir perjudicado. Sonríe más.



Tauro: Deja que las aguas sigan su curso, ese tiempo te servirá para pensar mejor. Llega una buena noticia.



Géminis: Tu salud es lo más importante, cuidado con realizar demasiado esfuerzo físico. Mejora tu actitud.



Cáncer: Sientes la necesidad de hacer algo diferente, de salir de la rutina. Te sorprendes con una noticia.



Leo: Será mejor que hables con esa persona y aclares las cosas. Recibirás algo que no esperabas. Te irá bien.



Virgo: La reconciliación con el ser amado está próxima. Aparta el orgullo y vive la vida con intensidad.



Libra: En el plano sentimental, todo va bien, pero sé prudente con lo que dices, alguien podría hacerte daño.



Escorpio: Pon en práctica tus conocimientos e ideas para realizar ese proyecto. La armonía es importante, no la descartes.



Sagitario: Busca el apoyo de gente que te enseñe algo nuevo en el campo laboral. Surgen ideas creativas.



Capricornio: Evita las decisiones precipitadas en el trabajo. Estás a punto de concretar un viejo sueño.



Acuario: No pierdas la oportunidad de ser feliz, el cariño de esa persona es sincero. Disfruta este buen momento.



Piscis: Debes poner más empeño en lo que haces, las cosas saldrán a tu favor. Deja de lado lo que no te conviene.