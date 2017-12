Horóscopo 2018 Escorpio: Conoce las predicciones de tu signo del zodiaco para este nuevo año [VIDEO]

El 2018 se viene con muchas sorpresas para los Escorpio, pero para que puedan cumplir con todo lo que se proponen, Soralla de los Ángeles les aconseja en su Horóscopo 2018 a dejar de lado la pena y la melancolía.



"Tienes que olvidarte del pasado. Decreta 'el pasado no tiene poder'. Tienes que liberarte y empezar el 2018 con el pie derecho", dice Soralla de los Ángeles en sus predicciones para los Escorpio en el 2018.



En el tema económico, "a partir del mes de abril de 2018 te sonríen las propuestas económicas y empiezas a brillar en lo laboral", pero como no todo es perfecto, debes lograr esa armonía debes "dejar los conflictos, las peleas de lado, porque este año es tuyo"



Número: 9

Color: Naranja

ESCORPIO Y EL AMOR



Tienes que aprender a ver al amor bajo una óptica más segura de ti mismo, Escorpio. El problema con el amor que has padecido hasta ahora es que tus emociones desbordadas lo han convertido muy a menudo en un infierno.



Tienes que comprender que el problema con el amor no han sido las personas que has amado, sino la necesidad que tienes de afirmarte. Ese deseo que tienes de que las personas que amas dediquen su atención a ti, y sólo a ti. Hay que aprender a dejar que los que amamos tengan espacio para vivir sus vidas, y amarnos cuando les es posible.

ESCORPIO Y EL DINERO



Este año va a ser de trabajo duro. La buena noticia es que va a sobrar, y que van a pagarte bien por él. Es primordial que demuestres, en todas las maneras posibles, que eres primordial en tu trabajo.



Evita las peleas, Escorpio. Tienes que ser un empleado o socio modelo. Pues, además de que conservarás tu empleo, hay muy buenas cosas para ti en puerta. En mayo tendrás un aumento, y meses adelante (antes de septiembre) podrás escalar hacia las posiciones que siempre has deseado.