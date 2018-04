¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti en el día de hoy.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Llegó el domingo, será bueno para hacer algo diferente, pero no te excedas en comidas y bebidas.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Después de días agitados, momento ideal para recuperar energías. Acércate más a tu familia. Sonríe.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Todo marcha por buen camino, pero ahora necesitas una pausa. Reflexiona sobre lo que estás viviendo.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Ten cuidado con la forma en la que te expresas, puedes causar un disgusto. Pasarán esos malestares.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Es tiempo de curar viejas heridas y recuperarte de todo lo malo que pasó. Tu cuerpo pide descanso.

VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Tienes carácter y fuerza mental para conseguir lo que deseas. Cuidado con decir palabras ofensivas.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Podrías encontrarte con una persona que no veías hace tiempo. Muestra lo mejor de ti, sé optimista.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Domingo es un óptimo día para eliminar tensiones y descansar. Esa persona te tiene muy presente.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Préstale atención a ese presentimiento que te viene rondando. Puede ser una alerta. Buenas vibras para ti.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Estás en una gran etapa en lo personal y profesional. Una amistad te confesará un secreto.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Cosas muy buenas llegarán a tu vida, prepárate. Tu familia es lo más importante para ti, abrázalos.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Un nuevo día siempre es motivo para replantear lo que está mal. Comparte momentos lindos con los tuyos.