¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti en el día de hoy.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Necesitas recuperar energías luego de una semana intensa. Te enteras de algo que te sorprenderá. Relájate.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Verás que todo está volviendo a su nivel, eso se debe a la paciencia y buenas vibras. Bebe más líquidos.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Piensa en lo mejor para ti y los tuyos. Sigue esforzándote y dando lo mejor de ti en lo que estás haciendo.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Día ideal para salir a pasear con el ser amado o buenos amigos. Respira aire puro y olvídate de lo cotidiano.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Pronto llegará la oportunidad que tanto esperas, debes estar preparado. No te excedas con comidas muy pesadas.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Estás en una etapa de cambios y mejoras, no hagas caso a gente que solo busca dejarte mal ante los demás.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Esperas mucho de alguien que no vale la pena. Hoy, domingo, dedica el día a descansar y sonríe. Te hará bien.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Aléjate de personas con malas intenciones, pues no te ayudarán en lo que buscas. Empiezas una nueva etapa.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Haz lo correcto, sé justo y considerado con la gente que está a tu lado. Tu familia está pendiente de lo que haces.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Debes tener mente positiva y voluntad para alcanzar tus metas, pero por hoy, domingo, dedícate a descansar.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Existen muchas cosas buenas a tu alrededor y parece que no te das cuenta. Aprende a valorarlas. Come a tus horas.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Calma esa ansiedad y preocupación por hacer las cosas tan rápido. Te estás angustiando por temas manejables.