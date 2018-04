¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti en el día de hoy.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Valora a la gente por lo que es y no por cosas materiales. Descubres algo que te interesa. Prepárate.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Si hay algo que te incomoda, es hora de decirlo. Conversa y aclara las dudas que dan vueltas por tu cabeza.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Siempre has mostrado voluntad y decisión ante las adversidades. Verás que te sentirás mejor de ánimo.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

La falta de descanso puede afectar tu salud, cuidado. Un buen amigo te hace una propuesta interesante.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Relájate, no tomes decisiones apresuradas. Una persona influyente piensa en ti para un proyecto.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

El exceso de confianza puede ocasionarte muchos problemas, busca amistades sinceras.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

En lo económico, hoy será un buen día. Arriesga un poco más si crees que es la oportunidad.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Ahorra ese dinero. Hay alguien de tu entorno laboral que no tiene buenas intenciones. Alerta.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Las discusiones con tu pareja o familia no te llevarán a ninguna parte. Trata de ser más comprensivo.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Intenta diferenciar la atracción física del verdadero amor. Chequea bien tus cuentas.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Te llegará un dinero que no esperabas. Busca el consejo de gente que tenga más experiencia.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Tu forma de ser podría causar malentendidos. Modera tus actitudes y evitarás problemas. Sonríe.