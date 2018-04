¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti en el día de hoy.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Es momento de hacer un balance en tu economía. Podrías darte cuenta de que gastas demasiado. Cambia.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Tendrás mucha actividad física y familiar, que la falta de tiempo no te estrese. Te irá bien.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Evita postergar tus obligaciones. Recuerda el dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Podrías estar descuidando tu alimentación. Alguien del sexo opuesto llama tu atención.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Has gastado sin control y podrías tener problemas para cumplir con tus compromisos. Organízate.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Lograrás algo muy importante a nivel personal, disfrútalo. Cambia tus malos hábitos alimenticios.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Aunque parezca difícil en este momento, debes seguir adelante. Atento con los falsos amigos.

ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Pide un consejo a personas con experiencia antes de tomar esa decisión. La suerte está de tu lado.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Ten cuidado con ventilar tu vida privada a personas que recién conoces, pueden jugarte una mala pasada.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Posees carácter fuerte, pero debes ser más tolerante con la gente que está a tu alrededor. Sonríe.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

La mejor manera de solucionar los problemas es comunicándote. Confía en lo que dice tu pareja.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Te sientes mejor de ánimo, luego de idas y venidas. Una persona te tiene presente en estos momentos.