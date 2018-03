¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti en el día de hoy.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

A veces te deprimes por cosas que ocurren a tu alrededor, mira el lado positivo de lo que pasa en tu vida.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Para tu realización personal, necesitas un cambio radical en tu vida. Controla esos impulsos.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Lleva la fiesta en paz y no rompas el diálogo con esa persona. Un familiar acudirá a ti por ayuda.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Asume tus problemas y no te escudes culpando a otros. Ten fe en lo que haces, siempre hay una esperanza.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Buen día para perfeccionar lo que vienes haciendo. Recibirás una agradable sorpresa.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Estás confundido con tus sentimientos, debes tomar una decisión. No abuses de los alimentos con grasa.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Así te ganes un problema, lucha por lo que consideras justo. No te dejes llevar por la impaciencia.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Evita reprimir tus sentimientos, no es difícil decir te quiero. Toda crisis es una nueva oportunidad.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Si algo te preocupa, no dudes en contárselo a tu pareja o familia. Trata de liberar las tensiones.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

No temas los cambios, ya que al final te favorecerán. Evita el estrés y toma las cosas con calma.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Las discusiones sin importancia pueden enturbiar tu relación. No hagas caso a los chismes y escándalos.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Conocerás gente que te motivará a hacer cosas nuevas. Evita criticar el trabajo de los demás.