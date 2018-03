Horóscopo 2018 de hoy 08 de marzo

Aries: Ahora tendrás que tomar mejores decisiones, pues no puedes equivocarte nuevamente. Analiza bien.



Tauro: Controla ese mal humor y conversa más con la gente de tu entorno. Una noticia te levantará el ánimo.



Géminis: Hay algo que te tiene intranquilo, pero no es para tanto. Relájate y enfócate en el futuro.



Cáncer: Las cosas te están saliendo bien, pon en orden tus asuntos y no hagas una tormenta en un vaso con agua.



Leo: Es hora de mantener la calma y mostrar sabiduría. Chequea bien tus finanzas, apuesta por algo seguro.



Virgo: Cuida tu salud, evita los excesos. Algo muy importante te sucederá, será para tu bienestar.



Libra: Usa el dinero en cosas positivas o ahórralo, es tiempo de cautela. Te sentirás lleno de energía.



Escorpio: Valora lo que tienes. En el amor podrían surgir dificultades que debes resolver con inteligencia.



Sagitario: En la vida, lo importante es levantar cabeza y mirar hacia adelante. La suerte está de tu lado.



Capricornio: Es hora de ceder un poco, deja tu orgullo de lado. Tu pareja se siente bien contigo.



Acuario: Evita tapar el sol con un dedo, analiza en qué fallaste y trata de enmendarte. Confía en ti mismo.



Piscis: Arriba ese ánimo, el éxito depende de ti. Deja de lado las discusiones y muestra una sonrisa.