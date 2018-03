Horóscopo 2018 de hoy 11 de marzo

A todo el mundo le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros según tu signo cada día del año.



ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Deja de preocuparte tanto por asuntos que no son tan importantes. Confía en el ser amado.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Estás dejando pasar buenas ocasiones, más adelante te puedes arrepentir. Conversa con tu familia.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

No pierdas tiempo en cosas que no valen la pena. Una llamada te hará meditar sobre algo importante.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Día favorable para ampliar tus conocimientos, iniciar un nuevo trabajo o negocio. Te irá bien.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

La vida siempre nos da oportunidades, hay que saber aprovecharlas. Bebe más líquidos.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

No es el momento de reprimir tus emociones. Esa persona te demostrará lo que siente por ti.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Es bueno soñar, pero no escaparse de la realidad. Hoy tendrás un día lleno de sorpresas.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Tienes todo a tu favor para salir adelante en el campo profesional. Cuidado con lo que dices.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Tus logros se deben a tu esfuerzo y constancia, pero aún puedes dar mucho más. Utiliza bien el dinero.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Tu actitud cariñosa es lo que más le encanta a tu pareja. Pon más atención a las palabras de ese amigo.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Se presentan nuevas oportunidades para tu vida sentimental. El buen estado de ánimo favorece a tu salud.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Si piensas en forma negativa, las cosas te sal-drán mal. Busca apoyo en gente con experiencia.