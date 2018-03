Horóscopo 2018 de hoy 12 de marzo

¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti en el día de hoy.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Empieza la semana poniendo en la balanza lo bueno y malo de lo que vienes haciendo. Conversa y aclara esas dudas.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Será una buena ocasión para dar lo mejor de ti y expresar lo que sientes. Debes tener mente positiva.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

La suerte te acompaña en los proyectos que estás realizando. Deja de lado lo que no te conviene.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Necesitas un tiempo para ti, es importante para planear lo que vas a hacer. Llega una noticia inesperada.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Una grata noticia de un familiar te alegrará el día. Controla mejor tu alimentación, más frutas y verduras.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Aprecia aquello que posees y dale más importancia a la familia. Recibirás una buena noticia, te lo mereces.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

A veces sientes deseos de renunciar a todo, pero se debe al cansancio. Necesitas tiempo para recuperarte.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Explota al máximo tus cualidades, estás en una etapa muy buena. No te detengas. Sé optimista.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Uno debe aspirar a más, pero siempre por el camino correcto. No hagas caso a gente oportunista.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Sientes la necesidad de alcanzar más cosas, pero avanza con calma. Lo peor sería que te desesperes.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Los asuntos del corazón tienen mucha importancia en este momento. Lograrás superar obstáculos.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Se avecina un momento especial para ti. Tendrás que definir algo importante en tu vida.