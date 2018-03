Horóscopo 2018 de hoy 14 de marzo

¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti en el día de hoy.

ARIES (20 MAR- 19 ABR): A veces creemos que tenemos la razón cuando no es así. Mejor consulta antes de tomar una decisión.



TAURO (20 ABR- 20 MAY): Noticias agradables en el trabajo te pondrán de buen humor. Buen momento para la reconciliación.



GÉMINIS (21 MAY- 21 JUN): Deja de lamentarte por lo que pasó, hay muchas cosas por hacer. No pierdas tiempo.



CÁNCER (22 JUN- 21 JUL): Pronto pasará la tormenta que atraviesas y por fin llegará la calma que ansías. Aprovecha el momento.



LEO (22 JUL- 22 AGO): Si deseas que te escuchen, primero debes de oír a los demás. Es un buen día para el trabajo.



VIRGO (23 AGO- 22 SET): Debes cambiar de actitud o tu relación se perjudicará. Sorpresas y buenas vibras en el trabajo.



LIBRA (23 SET- 22 OCT): Transforma esa pena que tienes. Existen personas que te aman y desean verte feliz.



ESCORPIO (23 OCT- 22 NOV): Tu cuerpo es un tesoro. Cuida tu salud o puedes pasarla mal en el futuro. Es mejor prevenir.



SAGITARIO (23 NOV- 22 DIC): Se acercan tiempos mejores. Ten paciencia y lucha por lo que quieres. Serás recompensado.



CAPRICORNIO (23 DIC- 21 ENE): Deberás demostrar que estás hecho para grandes cosas. Controla esa ansiedad, relájate.



ACUARIO (22 ENE- 17 FEB): Ponen a prueba tu voluntad para que demues-tres de lo que eres capaz. Todo saldrá bien.



PISCIS (18 FEB- 19 MAR): Tus energías positivas y buena vibra contagian a las personas que te rodean. Da lo mejor de ti.