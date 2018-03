Horóscopo 2018 de hoy 15 de febrero

¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti en el día de hoy.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Uno debe aspirar a más, pero siempre por el camino correcto. No hagas caso a gente oportunista.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Controla ese mal carácter, con un buen gesto o una sonrisa puedes lograr mejores cosas para ti.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Si la situación se torna difícil, la fe y la perseverancia son muy poderosas. Tienes el apoyo familiar.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Deja de lado lo que no te conviene, ahora más que nunca mentalízate en tus objetivos. Capacítate.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

A veces sientes deseos de renunciar a todo, pero se debe al cansancio. Necesitas un tiempo para recuperarte.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Buena ocasión para encuentros y reconciliaciones. Una persona del sexo opuesto busca conversar contigo.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Si hay algo que te molesta, es momento de decirlo. Tendrás la oportunidad de concretar ese proyecto.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Estás perdiendo tiempo en cosas que no ayudarán en nada a tu crecimiento personal. Da un giro.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Ahora te arrepientes de algunas cosas, pero no vale la pena vivir del pasado. Llega lo que esperabas.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Aprecia aquello que posees y dale más importancia a la familia. Recibirás una buena noticia, te lo mereces.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Evita prometer cosas que no podrás cumplir. Valora lo que tienes y esfuérzate para lograr más.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Tiempo de cambios y nuevas posiciones. No te dejes vencer por las adversidades, ponle entusiasmo.