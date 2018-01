Horóscopo 2018 de hoy 16 de enero

Aries: Tienes temor al futuro, pero lo importante es seguir trabajando con el mismo esfuerzo. No te desanimes.



Tauro: Te sientes incomprendido por las actitudes de tu pareja. Intenta conversar sobre ese asunto.



Géminis: Es tiempo de dejar el rencor a un lado y perdonar las faltas pasadas. No gastes más de lo que tienes.



Cáncer: Tu fuerte temperamento puede causarte molestias con tus amigos. Cambia de actitud y saldrá mejor.



Leo: Evita discusiones con tu pareja por cosas sin importancia. Buena ocasión para ganar dinero.



Virgo: No te dejes llevar por los malos momentos. Recuerda que tu familia siempre está pendiente de ti.



Libra: Comparte momentos con tus seres queridos y trata de entender lo que piensan. No hagas caso a gente envidiosa.



Escorpio: Esa chica no corresponde a tus sentimientos, debes olvidarla. Pronto recibirás una buena propuesta.



Sagitario: Es hora de hablar con la verdad si deseas llegar a buen término en esa relación. La suerte está de tu lado.



Capricornio: Ahora te sientes mejor de salud y esto se debe a que te quieres. Momento para compartir con la familia.



Acuario: Piensa bien lo que vas a hacer, puedes salir perjudicado. Una persona desea lo mejor para ti.



Piscis: Vivirás una situación placentera con una persona querida. No te duermas en tus laureles y planifica tu futuro.