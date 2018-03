Horóscopo 2018 de hoy 16 de febrero

¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti en el día de hoy.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Deja de lado el mal humor, vive con alegría y expresa lo que sientes. Utiliza ese dinero para algo necesario.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Sorpresas agradables para hoy, no las rechaces. Realiza una actividad nueva, así te sentirás mejor.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

La fe mueve montañas, sigue demostrando que estás preparado para superar esos inconvenientes. Confía.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Después de mu-chas tensiones y estrés, engríe tu cuerpo, hoy es tiempo de ejercitarse y comer sano.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Se vienen algunos cambios importantes para ti. Tienes un gran potencial, continúa esforzándote para dar más.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Tomas muy a pecho los problemas del hogar. Sé más entusiasta, mira el lado positivo de las cosas.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Tu malhumor podría causar enfrentamientos en tu entorno. Tiempo ideal para reflexionar y enmendar errores.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Será un buen día, según el optimismo con el que veas las cosas. Alguien cercano te confiesa un secreto.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Buenas noticias te llenan de orgullo. Esa persona te dará la oportunidad que esperas desde hace tiempo.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Logras todo lo que te propones, así que manos a la obra. Una persona importante te puede apoyar.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Más atención a los asuntos del hogar y no te dejes llevar por malos comentarios. Disfruta tu día a plenitud.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Muchas dudas dan vueltas por tu cabeza, aún no decides bien el camino que vas a tomar. Paz y tranquilidad.