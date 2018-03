Horóscopo 2018 de hoy 18 de febrero

¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti en el día de hoy.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Tienes todo a tu favor para conseguir lo que deseas, no hagas una tormenta en un vaso con agua.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Levanta el ánimo, debes valorar todo lo que se encuentra a tu lado. Cumple lo que te has propuesto.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Estás viviendo de forma muy apresurada. Necesitas un tiempo para descansar y reflexionar.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Vas a tener que tomar una decisión muy importante. Es hora de cambios positivos para ti.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Te sientes mejor después de muchas dudas y temores. Piensa bien los pasos que vas a dar.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Una noticia te alegrará el día, pero debes tomarla con calma. Ambiente de tranquilidad en el hogar.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Escucha los consejos de quienes te quieren. Necesitas ordenar mejor tu vida, paso a paso.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Continúa dando lo mejor de ti, que tus metas se irán cumpliendo poco a poco. El esfuerzo tendrá recompensa.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Las posibilidades están intactas para lograr eso que tanto deseas. Bebe más líquidos.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Es hora de realizar un cambio en tu vida, no temas enfrentar nuevos retos. Haz caso a los consejos.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Una persona especial te lleva en su corazón y busca el momento ideal para decirte lo que siente.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Aprovecha el día para descansar y alimentar tu espíritu. Las cosas saldrán tal como las deseas.