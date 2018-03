¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti en el día de hoy.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Toda acción tiene un efecto, piensa bien en los pasos que vas a dar. Hoy domingo, aprovecha para descansar.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Olvídate de las cosas cotidianas, sal de la rutina. Tu familia necesita de ti en estos momentos.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Tienes mucha tensión acumulada, relájate. Las personas de tu entorno te darán una sorpresa.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Levanta ese ánimo, no te dejes llevar por chismes y malos comentarios. Come alimentos nutritivos.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Buen día para reflexionar. Tendrás que definir algo que puede cambiar tu vida. Haz caso a tu intuición.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Aléjate de gente negativa que solo busca crear problemas. Un amigo cercano te pedirá un consejo.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Renueva tu imagen, recuerda que todo entra por los ojos. Vives un momento especial con la familia.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Verás que las cosas vuelven a la normalidad. No te angusties por asuntos sin importancia. Descansa.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Buen momento para disfrutar con tus seres queridos. Verás que todo fluye de la mejor manera.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

No te dejes sorprender por gente que no vale la pena. Tienes muy claro lo que vas a hacer, sigue así.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Alguien importante te tiene en mente para un proyecto. Aprovecha el día para recuperar energías.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Tienes un carisma especial que despierta la simpatía de esa persona. Vive a plenitud, sin rencores.