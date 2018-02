Horóscopo 2018 de hoy 19 de febrero

Aries: Cada paso que uno da en la vida, debe ser analizado. Cuidado con esas dolencias, acude al médico.



Tauro: No te desesperes por asuntos de dinero, es necesario mantener la calma. Cuídate de gente envidiosa.



Géminis: Tienes a tu familia a tu lado y eso te da la fortaleza para seguir. Llega una buena noticia al hogar.



Cáncer: Continúa una etapa de aprendizaje, da lo mejor para vayas alcanzando tus sueños. Esa persona piensa en ti.



Leo: Recuerda que es mejor dialogar y no imponer las ideas. En el trabajo será importante que mantengas la humildad.



Virgo: Ya no es tiempo de lamentarse, sino de corregir los errores y avanzar. Deja de lado lo que es dañino para ti.



Libra: Conserva ese optimismo para conseguir lo que te has propuesto. Verás que un viejo deseo se consolida. Anímate.



Escorpio: Cada cosa tiene su momento y lugar, no hay que forzarlas. Es tiempo de dejar atrás lo malo y cambiar.



Sagitario: Uno debe ser coherente respecto a lo que dice y hace. Tu familia espera que salgas de ese mal momento.



Capricornio: Si ese amor no es para ti, no pierdas más tiempo. Cambia de planes y sigue tu vida. Habla claro.



Acuario: Pon en orden tus ideas, decide lo que vas a hacer y brinda tu mayor esfuerzo. Esa es la clave del éxito.



Piscis: Si no estás cómodo con la manera en que vives, busca el cambio. Explota al máximo tu talento. No te angusties.