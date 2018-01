Horóscopo 2018 de hoy 20 de enero

Aries: Aprovecha, es el me-jor momento para cumplir los sueños que siempre tuviste. Ánimo.



Tauro: Te sentirás cansado de las limitaciones que te impiden vivir de acuerdo con tus ideas.



Géminis: Tu familia es el motor que te impulsa a seguir adelante. No te debilites por los problemas.



Cáncer: Pon a prueba tus conocimientos para afrontar un desafío en el plano laboral. Saldrás ganador.



Leo: Presta mucha atención a tu vida emocional, tu pareja está esperando más de ti. Toma decisiones.



Virgo: Eres un líder para tus amigos. Aconséjalos y guíalos por el buen camino. Vives momentos de felicidad.



Libra: Tu pareja necesita de tus emociones. Rompe la rutina, impresiónala con una salida especial. Suerte.



Escorpio: La vida te dará una sorpresa agradable, disfrútala en compañía de los que más amas.



Sagitario: Realizarás ese proyecto con éxito. No tengas miedo a dar el primer paso, todo saldrá bien.



Capricornio: Siempre ves el lado negativo de las cosas y eso está mal. Tu pareja te pide buena conducta.



Acuario: No dejes pasar las oportunidades que te da la vida y muestra lo mejor de ti. Empiezas bien el día.



Piscis: Para evitar el es-trés, es necesario organizarse mejor. Cada nueva experiencia te hará más fuerte.