Horóscopo 2018 de hoy 22 de febrero

Aries: Lo que te gusta a ti, no necesariamente tiene que agradar a la gente que está a tu alrededor. Escucha.



Tauro: No te descuides o tendrás serios contratiempos con asuntos económicos. Levanta el ánimo.



Géminis: Te darás cuenta de que a veces es mejor quedarse callado que emitir una opinión que puede traer problemas.



Cáncer: En muchas ocasiones sientes que tienes que cargar una cruz muy pesada, pero lo bueno está cerca de ti.



Leo: De nada sirve ir en contra de la corriente, busca nuevos horizontes. Tu corazón pasa por momentos difíciles.



Virgo: Vas a tener que to-mar una decisión importante. Piensa y analiza a conciencia el momento actual.



Libra: Cuentas con una persona muy importante a tu lado, pero la ignoras. La soberbia no es buena consejera.



Escorpio: Si piensas que todo te lo mereces, estás equivocado. Hay que luchar por alcanzar nuestros sueños.



Sagitario: Has alcanzado tus metas con un gran esfuerzo, pero la vida tiene más sorpresas para ti.



Capricornio: Aprovecha el día para planificar lo que vas a hacer en el trabajo. Recibirás una noticia agradable.



Acuario: Necesitas ordenar tu vida y hablar con la verdad. Se complican algunos asuntos en el campo laboral.



Piscis: Tu pareja tiene ciertas dudas sobre tu forma de actuar, ten cuidado. Consigues algo que necesitabas.