Aries: Lo más valioso que tienes son tu lealtad y amor por tus seres queridos. Cuidado con excesos en las comidas.



Tauro: Guarda bien ese dinero y atiende tus prioridades. Deja de pensar en forma negativa, todo saldrá bien.



Géminis: A tu pareja le agra-da que seas detallista, sorpréndela y dale algo que le guste. Evita la rutina.



Cáncer: No hagas caso a los comentarios de esa persona, solo busca dañar tu relación. Confía en tu intuición.



Leo: Ordena tu tiempo y cumple mejor con tus obligaciones. Verás que un deseo se convierte en realidad. Relájate.



Virgo: Jugar con los sentimientos de los demás también te puede afectar. En el trabajo, reconocen tu talento.



Libra: Ese mal humor no te llevará a nada bueno, lástima por los demás. Busca la armonía en lo que haces.



Escorpio: No pienses solo en tu bienestar, mira a las personas que te rodean. Te sientes algo agotado.



Sagitario: Reconsidera bien lo que vas a decir o calla, ya que podrías tener una fuerte discusión.



Capricornio: Esa decepción la superarás junto a una persona que conocerás pronto. Tu suerte cambiará.



Acuario: A veces te sientes incomprendido, pero pon un poco más de tu parte para lograr lo que tanto deseas.



Piscis: Tus planes se pueden echar a perder por un imprevisto. Es hora de iniciar una actividad diferente.