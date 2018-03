¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti en el día de hoy.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Ten calma para resolver los asuntos pendientes. No te dejes llevar por impulsos. Piensa y analiza.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Toma aire, decídete a renovarte en lo personal y profesional. Utiliza ese dinero para algo positivo.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Tienes que mostrar decisión y fuerza para cambiar y salir adelante. El éxito depende de tu esfuerzo.

CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Día favorable para expresar lo que sientes a tu pareja o familia. Estás en una etapa de crecimiento personal.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Posees una gran capacidad para salir adelante, no te detengas por pequeños detalles. Todo saldrá a tu favor.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Tu espíritu emprendedor hará que consigas tus metas a corto plazo. A paso lento, pero seguro.

LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Con el tiempo te darás cuenta de que esa persona tenía buenas intenciones. Cuida tu salud.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Trata de resolver los problemas con tu pareja. La comunicación es clave antes de tomar decisiones.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Paciencia y buen humor para solucionar algunos obstáculos. Ten confianza en lo que haces.

CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Día ideal para intercambiar ideas y proyectos en tu vida diaria. Renueva tu espíritu guerrero.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Muy buena ocasión para proponer negocios o crecer en el campo profesional. Te sentirás bien.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Estás en una buena etapa de tu vida y debes tener las cosas claras. Deja lo que te incomoda y avanza.