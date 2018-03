¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti en el día de hoy.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Empieza la semana con buena actitud, eso es muy importante para lograr tus metas. Escucha a tus familiares.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Si estás seguro de la decisión que has tomado, no permitas que nadie trate de cambiarla. Calma esa ansiedad.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Levanta ese ánimo, la vida tiene muchas cosas buenas para ti. Conseguirás algo que deseabas.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Controla ese mal carácter y da lo mejor de ti. En tu labor diaria puede surgir algún conflicto. Cuidado.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Experimentarás un poco de presión por la acumulación de trabajo, pero tu capacidad te permitirá salir adelante.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Intenta distraerte un poco y no temas al qué dirán. Una buena noticia te alegrará el día. Sé positivo.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Pasas por una etapa de reflexión, no te culpes por acciones que no pudiste evitar. Todo saldrá bien.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Pon más atención a tu trabajo, no des importancia a situaciones que no valen la pena. Te sentirás mejor.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Ten cuidado con lo que dices, sin querer puedes herir a esa persona que te dio la mano en un momento difícil.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Te enterarás de algo que levantará tu ánimo. No te dejes presionar y toma tus propias decisiones. Calma.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Los cambios de clima te pueden afectar, cuida tu salud. Evalúa si esa propuesta es conveniente. Elige bien.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Te invade la nostalgia por algo que sucedió hace poco. Esa persona suspira en silencio por ti.