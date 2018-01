Horóscopo 2018 de hoy 27 de enero

Aries: Una persona muy querida te dará una sorpresa que te pondrá de buen humor. Éxitos en el plano social.



Tauro: Trata de alejarte de ciertas amistades que no te convienen, pueden perjudicar tu buena imagen.



Géminis: Habla con el ser amado para solucionar tus problemas, no esperes a que sea demasiado tarde.



Cáncer: Ronda la idea de volver con un amor del pasado, pero no debes cometer los mismos errores.



Leo: Alguien busca hacerte quedar mal, cuidado. Una buena noticia te hará ver algo muy importante.



Virgo: Tu familia es un gran apoyo para superar los malos momentos. Un dinero extra te servirá para pagar tus deudas.



Libra: Un pariente se te acerca para pedirte un consejo. Confía en tu pareja y dale el tiempo que necesita.



Escorpio: Cambia de actitud, nadie tiene por qué soportar tus malos ratos. Deja de pensar en el qué dirán.



Sagitario: Recibirás una visita inesperada. En el campo sentimental, las dudas te atormentan. Relájate.



Capricornio: No confíes tanto en esa persona que recién acabas de conocer. Tu pareja está molesta contigo.



Acuario: Piensa bien lo que vas a hacer y no pierdas el tiempo en frivolidades. Invierte ese dinero de la mejor manera.



Piscis: A veces te sientes deprimido, pero debes ver el lado positivo de lo que pasa. El ser amado te pide más atención.