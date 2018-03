¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti en el día de hoy.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

La persona amada te dará una sorpresa agradable. Evita consumir grasas en exceso.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Tienes muchas ideas y proyectos, debes ordenarte. Cree en ti y triunfarás. Bebe bastante líquido.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Deja de lado lo que te impide avanzar. Hoy es viernes, aprovecha para planificar tus cosas.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

El descanso es necesario para recuperar las energías perdidas. Tu salud no es cosa de juego. Atento.

LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Recibirás un dinero extra que te ayudará a solucionar algunos problemas que te agobian.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Buen día para compartir entre amigos y familiares. A veces es bueno cambiar de aires, eso te hará sentir mejor.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

No temas revelar tus sentimientos a las personas que amas. Cambia de rutina, pasea al aire libre.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Hay cosas que te molestan, sería bueno que las comentes. Recuerda que la familia es lo primero.

SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Una sonrisa te puede abrir muchas puertas, saca provecho a todas tus cualidades. Suerte.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

La vida hay que disfrutarla, pero sin exagerar. Vives una etapa de cambios productivos.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Para lograr lo que deseas en la vida, necesitas cambiar algunas cosas que no funcionan bien. Decídete ya.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Día favorable para una buena comunicación con tu pareja. Surgen dudas y temores, es hora de solucionarlos.