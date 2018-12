Horóscopo 2018 de hoy jueves 13 de diciembre

Aries: Cuidado con los alimentos que ingieres, podrían afectar tu salud. Practica algún deporte.



Tauro: Despeja tu mente y relájate, has estado muy cargado emocionalmente en estos días. Recarga energías.



Géminis: No hay mal que por bien no venga, dice un conocido refrán. Al final, todo saldrá a tu favor.



Cáncer: Cuidado con los cambios bruscos de temperatura, podrías enfermarte. Conseguirás algo importante.



Leo: Tienes capacidad y fuerza mental para lograr lo que te propones. Es cuestión de tiempo y paciencia.



Virgo: Estás motivado a hacer cosas nuevas, eso es bueno para tu crecimiento personal y profesional.



Libra: Evita discusiones en el hogar, no hagas una tormenta en un vaso con agua. Controla esos impulsos.



Escorpio: Debes estar atento a las oportunidades que se presentan. Necesitarás definir algo importante para ti.



Sagitario: Si algo te molesta y crees que está mal, cambia y mejora. Esa persona suspira en silencio por ti.



Capricornio: Llegará algo de dinero en forma imprevista. Deja de lado el malhumor y habla con sinceridad.



Acuario: Vas por buen camino a nivel personal y profesional, no te detengas ante los inconvenientes. Ten calma.



Piscis: Te sientes satisfecho con lo que vienes logrando, pero algo te deja inconforme. Renueva tu imagen.