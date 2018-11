Horóscopo 2018 de hoy jueves 15 de noviembre

Aries: Los astros te favorecen en todo lo relacionado a dinero y negocios. Utiliza el tiempo libre para meditar.



Tauro: Te sientes mejor contigo mismo, no pienses tanto en las cosas materiales, dale un tiempo a lo espiritual.



Géminis: Intenta distraerte un poco, así bajarás las tensiones. Recibirás una visita inesperada de tus amigos.



Cáncer: Concéntrate más en tu trabajo, no des importancia a cosas que no valen la pena. Desintoxica tu organismo.



Leo: Nuevas responsabilidades harán que te sientas bien. Es fundamental que demuestres humildad. Así llegarás lejos.



Virgo: Necesitas dar un cambio radical en tu vida, aléjate de la rutina y busca nuevas posibilidades de trabajo.



Libra: Sé sincero con el ser amado y bríndale confianza. No pierdas el tiempo en cosas insignificantes.



Escorpio: Tu salud va mejorando, pero debes descansar más. Comparte lo que sientes con la persona que más aprecias.



Sagitario: En la vida siempre hay que agradecer a quienes nos ayudaron. Escucha lo que dice tu corazón.



Capricornio: Pasas por una etapa de reflexión, no te culpes por acciones que no pudiste evitar. El amor es correspondido.



Acuario: Tu indecisión terminará por arruinar ese posible romance. Pon en orden tus sentimientos.



Piscis: Tendrás buenas noticias de un familiar que está lejos. No descuides tu salud. Cumple con esas promesas.